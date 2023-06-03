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Втрати Росії: Знищено 560 окупантів, 15 крилатих ракет та 54 одиниці техніки за добу

Этот материал также доступен на русском
03.06.2023, 08:16
Втрати Росії: Знищено 560 окупантів, 15 крилатих ракет та 54 одиниці техніки за добу - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України ліквідували 560 російських окупантів, знищили 15 крилатих ракет та 54 одиниці техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 209 470 (+560),

— танків — 3829 (+10),

— бойових броньованих машин — 7502 (+12),

— артилерійських систем — 3533 (+32),

— РСЗВ — 582 (+7),

— засобів ППО — 342 (+7),

— літаків — 313,

— вертольотів — 298,

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3165 (+28),

— крилатих ракет — 1132 (+15),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6289 (+22),

— спеціальної техніки — 475 (+10).

Фото: Генштаб ЗСУ
  • Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
  • За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
  • В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: обидві сторони готуються продовжити боротьбу. 

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Мілана Головань
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