Втрати Росії: Знищено 560 окупантів, 15 крилатих ракет та 54 одиниці техніки за добу
03.06.2023, 08:16
Фото: Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України ліквідували 560 російських окупантів, знищили 15 крилатих ракет та 54 одиниці техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 209 470 (+560),
— танків — 3829 (+10),
— бойових броньованих машин — 7502 (+12),
— артилерійських систем — 3533 (+32),
— РСЗВ — 582 (+7),
— засобів ППО — 342 (+7),
— літаків — 313,
— вертольотів — 298,
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3165 (+28),
— крилатих ракет — 1132 (+15),
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6289 (+22),
— спеціальної техніки — 475 (+10).
- Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
- За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
- В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: обидві сторони готуються продовжити боротьбу.
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