Потери России: Уничтожены 560 оккупантов, 15 крылатых ракет и 54 единицы техники за сутки
03.06.2023, 08:16
Фото: Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 560 российских оккупантов, уничтожили 15 крылатых ракет и 54 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери врага во время большой войны составили:
— личного состава — 209 470 (+560),
— танков — 3829 (+10),
— боевых бронированных машин — 7502 (+12),
— артиллерийских систем — 3533 (+32),
— РСЗО — 582 (+7),
— средств ПВО — 342 (+7),
— самолетов — 313,
— вертолетов — 298,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3165 (+28),
— крылатых ракет — 1132 (+15),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6289 (+22),
— специальной техники — 475 (+10).
- Ранее в Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.
- По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.
- В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: обе стороны готовятся продолжить борьбу.
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