СБУ провела антитеррористические учения в Киевской области: видео

СБУ провела учения в Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области. Соответствующий видеоролик размещен на официальном канале службы в Youtube.

Кроме сотрудников СБУ в учениях принимали участие Нацгвардия, областная Нацполиция, ГСЧС, Военная служба правопорядка, отдельные части Минобороны, областная администрация и гражданские службы.

Тренировки проводились для совершенствования тактики борьбы против диверсионно-разведывательных групп противника и реагирования на террористические угрозы.

15 февраля СБУ, анонсируя проведение учений, просила соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами, и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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