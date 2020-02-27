СБУ провела антитеррористические учения в Киевской области: видео

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Отрабатывалась тактика борьбы против диверсионно-разведывательных групп

СБУ провела учения в Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области. Соответствующий видеоролик размещен на официальном канале службы в Youtube.

Кроме сотрудников СБУ в учениях принимали участие Нацгвардия, областная Нацполиция, ГСЧС, Военная служба правопорядка, отдельные части Минобороны, областная администрация и гражданские службы. 

Тренировки проводились для совершенствования тактики борьбы против диверсионно-разведывательных групп противника и реагирования на террористические угрозы.

  • 15 февраля СБУ, анонсируя проведение ученийпросила соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами, и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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Теги: сбу, Нацполиция, нацгвардия, белая церковь, антитеррористические учения
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