Служба безопасности заявила о задержании жителей Винницы, которые поделились в соцсетях видео последствий российских обстрелов – оно попало к россиянам и вскоре город опять атаковали. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, задержаны четверо жителей Винницы, которых подозревают в том, что они снимали и пересылали видео с "прилетами".

По данным СБУ, один из задержанных снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и переслал троим коллегам, которые тоже поделились этим видео с друзьями.

"Уже через полчаса видео появилось у российских пропагандистов, а через час произошел повторный ракетный обстрел, который привел к еще большим разрушениям и ранениям людей", – говорится в сообщении.

В видеосюжете СБУ несколько мужчин рассказывают о том, что распространили запись последствий ракетного удара, но не хотели причинить вред Украине.

"В настоящее время понимаю, что указанные материалы были использованы страной-агрессором в ущерб безопасности Украины. Неправильность своих действий осознаю, мои видеоматериалы могли быть использованы для корректировки точности нанесения ударов... Никакого умысла на нанесение ущерба Украине или помощи государству-агрессору нет", – говорится в видеообращении.

СБУ напоминает, что за видеосъемку и распространение записей последствий российских обстрелов предусмотрена уголовная ответственность.

19 октября Россия снова атаковала Украину ракетами и "шахедами", в том числе Киев. О взрывах сообщали в нескольких областях, в частности в Винницкой и Ивано-Франковской.

Под российский обстрел попали два энергетических объекта ДТЭК.

Подразделения ПВО ВСУ сбили четыре из шести крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе.

Наталія Медведєва

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