UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ заявила о задержании винничан: поделились видео "прилетов", оно сразу попало в Россию видео

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 17:06
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео

Служба безопасности заявила о задержании жителей Винницы, которые поделились в соцсетях видео последствий российских обстрелов – оно попало к россиянам и вскоре город опять атаковали. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Tech в Telegram: главные новости мира технологий

Как отмечается, задержаны четверо жителей Винницы, которых подозревают в том, что они снимали и пересылали видео с "прилетами".

По данным СБУ, один из задержанных снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и переслал троим коллегам, которые тоже поделились этим видео с друзьями.

"Уже через полчаса видео появилось у российских пропагандистов, а через час произошел повторный ракетный обстрел, который привел к еще большим разрушениям и ранениям людей", – говорится в сообщении.

В видеосюжете СБУ несколько мужчин рассказывают о том, что распространили запись последствий ракетного удара, но не хотели причинить вред Украине.

"В настоящее время понимаю, что указанные материалы были использованы страной-агрессором в ущерб безопасности Украины. Неправильность своих действий осознаю, мои видеоматериалы могли быть использованы для корректировки точности нанесения ударов... Никакого умысла на нанесение ущерба Украине или помощи государству-агрессору нет", – говорится в видеообращении.

СБУ напоминает, что за видеосъемку и распространение записей последствий российских обстрелов предусмотрена уголовная ответственность.

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война сбу винница
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 