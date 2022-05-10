Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам 75-го дня войны.

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"Сегодня мы сделали еще один шаг – очень важный и не просто формальный – на нашем пути в Европейский Союз. Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС. Обычно на это уходят месяцы и месяцы. Но мы сделали все за считанные недели", – сказал президент.

Вадим Ребрина

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