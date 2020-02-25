Секретарь СНБО Данилов: Боевиков в совместных патрулях не будет - видео

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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в совместные патрули в ОРДЛО должны войти представители Украины, ОБСЕ и местных громад

В совместные патрули на территории ОРДЛО могут войти нацгвардейцы, члены местных громад и представители ОБСЕ или другой институции, оружие будет только у нацгвардейцев и пограничников. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопсности и обороны Алексей Данилов в интервью LIGA.net.

Говоря об участии в таких патрулях местных жителей, которые зарегистрированы на территории ОРДЛО, Данилов подчеркнул, что речь не идет о боевиках и убийцах. "Люди, которые участвовали в убийствах украинских граждан, не могут быть прощены", - заявил он.

Также Данилов отметил, что речь идет о патрулировании территории, а не границы.

По его словам, пока невозможно сказать, какова будет реакция России на предложение о патрулях.

Читайте полное интервью: Секретарь СНБО: Проще построить на Донбассе тоталитарный режим. Но это крайний случай

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Теги: ордло, Алексей Данилов, совместные патрули
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