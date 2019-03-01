Схемы нашли связь Тимошенко с Новинским и другими силами: видео

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На проекте Схемы выдвинули версию, почему Юлия Тимошенко уходит от прямого ответа на вопрос о претендентах на ключевые топ-посты в случае ее победы

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Кандидат в президенты Юлия Тимошенко отказывается назвать фамилии людей, которые получат ключевые должности в государстве в случае ее победы, однако в ее команде - люди, как связанные с Вадимом Новинским, так и те, кто имеет за собой коррупционный след. Об этом говорится в расследовании проекта Схемы от Радио Свобода.

По словам журналистов, максимум конкретики от Тимошенко при ответе на прямой вопрос:

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- о главе Минобороны: "У нас есть военный кабинет, там более 300 человек... мы будет выбирать из них самого достойного";
- о главе МИД: "У нас создана большая группа дипломатов-международников во главе с Григорием Немырей... Думаю, Украина знает людей, которые у нас по направлениям";
- о главе АПУ: "Это технические люди... У нас команда сильная, профессиональная".

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При этом главным экспертом по тарифообразованию у Тимошенко назначен Алексей Кучеренко, который работал министром ЖКХ во время ее премьерства в 2007-2010 годах. Схемы говорят, что его союзником по части тарифов является связанный с коррупционными скандалами экс-прокурор и экс-директор департамента внутреннего аудита Минобороны при Януковиче и после него Максим Гольдарб - они сооснователи ГО Тарифная мобилизация. Гольдарб также был помощником нардепа Александы Кужель от Батькивщины, и при этом работает вторым лицом в ГО Партия мира, где первое лицо - оппоблоковец Новинский.

Кучеренко говорит, что они с Новинским "просто единомышленники" по вопросу снижения тарифов. Комментарий Гольдарба получить не удалось.

Новинский уверяет, что ГО Тарифная мобилизация - это "обычное сотрудничество профессионалов в тарифной политике и всех сферах ЖКХ". Это не является свидетельством общей позиции Тимошенко, ГО Партия мира и Новинского, сказал он.

По словам нардепа, во втором туре выборов при выходе туда Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко он поддержал бы первую.

Также Схемы выяснили, что за Киевскую область у Тимошенко отвечает Константин Бондарев - фигурант расследования о деятельности сети ломбардов, а также миноритарный совладелец ликвидированного ныне банка Велес.

Кроме того, как узнали журналисты, в штаб Тимошенко регулярно заезжает Владислава Молчанова: ее бизнес-интересы пересекались с экс-регионалом Юрием Иванющенко. Также, говорят в Схемах, она - участник "сомнительной застройки", а сейчас - доверенное лицо Тимошенко по 219-му округу в Киеве.

"Поверхностный анализ Схем выяснил, что за приближенными к Тимошенко членами команды Батькивщины тянется токсичный шлейф: это либо фигуранты в многочисленных коррупционных расследованиях журналистов, или же связь с одиозными экс-регионалами, или вообще взаимодействие доверенных лиц Тимошенко с представителями, казалось бы, враждебного к Тимошенко идеологически лагеря. А ведь именно эта команда обещает воплощать новый курс лидера Батькивщины в случае победы на президентских выборах", - сделали вывод журналисты.

По их мнению, именно среди этих фигурантов расследования могут быть будущие назначенцы на топ-должности государства.

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Теги: коррупция, расследование, выборы, видео, юлия тимошенко, выборы-2019, схемы, радио свобода
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