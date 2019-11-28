"Схемы": Украинское предприятие производит продукцию для ВПК РФ

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Насосы, произведенные в Сумской области, попадают на российские пороховые заводы, где делают боеприпасы для армии страны-агрессора

Расположенный в Сумской области завод, который принадлежит семье беглого министра обороны времен Януковича Павла Лебедева, через официальных российских дилеров поставляет свою продукцию на оборонные заводы РФ. Об этом идет речь в новом выпуске проекта "Схемы". 

Экс-министра обороны признали пропавшим в феврале 2015 года и объявили во всеукраинский розыск. Прокуратура подозревает его в содействии правоохранителям в превышении власти относительно участников протестов на Майдане. Однако на данный момент расследование приостановлено.

Сейчас, по данным СМИ, Лебедев ведет строительный бизнес в Севастополе, живет там же. Однако в Украине продолжают работать компании, связанные с семьей экс-министра.

В СНБО ответили, что предложений по введению санкций против этих предприятий к ним не поступало.

По данным журналистов, расположенный в Сумской области Свесский насосный завод, который входит в Промышленно-инвестиционную группу Аурум груп, основанную дочерью экс-министра Аленой Лебедевой, через своих посредников поставляет продукцию на оборонные заводы России.

Официальные компании-дилеры завода в РФ принадлежат Галине Гутариной, которая, по данным СМИ, является сестрой Лебедева.

При этом в ответе на запрос журналистов Свесский насосный завод настаивает, что не имеет никакого отношения к российским дистрибьюторам своей продукции и не знает, кому они ее поставляют.

Поставляют же они продукцию украинского предприятия на российские государственные пороховые заводы, которые производят боеприпасы для армии РФ.

В 2018 году бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана заявил, что в феврале 2014 года Лебедев, а также бывшие главы СБУ и ГПУ Александр Якименко и Виктор Пшонка пытались его убедить в необходимости направить вооруженные силы для подавления протестов на Майдане.

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Теги: Павел Лебедев, Свесский насосный завод, алена лебедева, галина гутарина
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