"Схемы": Зеленский был в Омане одновременно с главой Совбеза РФ

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По информации журналистов, Владимир Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел бывший глава ФСБ Николай Патрушев

Во время пребывания президента Владимира Зеленского в Омане в начале января туда прилетал бывший глава ФСБ, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. При этом Зеленский вернулся в Киев тем же самолетом, которым прилетел в Оман российский чиновник. Об этом идет речь в новом выпуске программы "Схемы".

8 января, в 08:19 в Facebook Офиса президента появилось сообщение о том, что Зеленский из-за катастрофы украинского самолета в Иране прерывает поездку в Оман и возвращается в Украину.

По информации "Схем", Зеленский вылетел из столицы Омана Маската 8 января, около 18:30 (по киевскому времени) чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN.

На этом же борту, по данным источника программы, 8 января, около часа ночи, в Оман из Москвы прилетел Патрушев.

В ОП "Схемам" заявили, что Зеленский "не знаком, никогда не общался по телефону, не встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов" с Патрушевым, и "в случае дальнейшего дезинформирования населения" пригрозили журналистам судом.

Андрей Ермак, который на тот момент был помощником президента и летал с ним в Оман, заявил в комментарии программе, что встреч с представителями РФ в Омане не было.

"Схемы" также сообщили, что, по их информации, 20 декабря 2019 года, за две недели до поездки Зеленского в Оман, в Москве с Патрушевым встречались мэр Харькова Геннадий Кернес и Роберт Тедеев, двоюродный брат бывшего депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева, помощником которого был Ермак.

Тедеев и Кернес отрицают, что встречались с секретарем Совбеза РФ. Тедеев сказал, что Кернес ездил в Москву лечить зубы, а сам он его просто сопровождал как друг. Мэр Харькова заявил, что не знаком с Патрушевым.

Ермак заверил "Схемы", что не знаком с Робертом Тедеевым. "Также у меня нет никакой информации о том, с кем встречался или не встречался господин Кернес, и я не понимаю, как это может быть связано со мной", - сказал глава ОП.

  • Утром 8 января, когда в Иране был сбит самолет МАУ, Зеленский находился в Омане, куда прилетел 5 января.
  • ОП тогда сообщил: "Президент Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне". Через некоторое время на сайте ОП действительно появилась информация о встречах Зеленского с представителями оманской власти. Таким образом встречи носили официальный, а не частный характер. Однако возможность их проведения президент по неизвестной причине решил оплатить собственными средствами.
  • 24 января в Офисе изданию УП ответили, что не знают, кто летал с Зеленским в Оман, и подписывал ли он там какие-либо официальные документы.
  • 3 февраля Госуправление делами заявило, что не оплачивало поездку Зеленского.

 

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Теги: Владимир Зеленский, Оман, геннадий кернес, николай патрушев, андрей ермак
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