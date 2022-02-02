Штаб ООС показал видео обстрела пункта пропуска боевиками: осколок попал в жетон военного

Штаб операции объединенных сил показал видео сегодняшнего обстрела боевиков по пункту пропуска Гнутово. Бойца Госпогранслужбы фактически спас металлический жетон в нагрудном кармане.
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Обстрел произошел сегодня утром, 2 февраля.
В одного из военнослужащих попал осколок – он застрял в удостоверении, в котором был жетон.
Как сообщают в штабе ООС, для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили выстрел ВОГ-17.
Также сегодня боевики открывали огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов в районе Талаковки Донецкой области.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих нет, сообщили в штабе ООС.
- В начале января сообщалось, что оккупанты блокируют пять из семи пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе.
- 11 января в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военный.
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