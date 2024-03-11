В Главном управлении разведки Министерства обороны показали уникальные кадры из нагрудных камер бойцов и подробно рассказали об увольнении черноморской платформы "Таврида" во время операции "вышки Бойко". Соответствующее видео опубликовало ГУР.

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Разведчики отметили, что освобождение черноморской платформы "Таврида" удалось не с первой попытки, но в конце концов спецназовцам удалось получить там важные трофеи и разведданные.

Во время операции использовались не только технические средства, но и личные навыки бойцов, рассказали в ГУР.

"Было две огромных проблемы – это наличие инженерных заграждений и авиация противника", – рассказал спецназовец Боб, который разрабатывал план миссии и участвовал в ее реализации.

По словам разведчика, у них было три отправные точки, из которых они могли отправляться на выполнение этой задачи. Разведчик рассказал, что эти точки постоянно менялись, чтобы противник не мог точно обнаружить место, откуда стартовали украинские спецназовцы.