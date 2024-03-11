В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони показали унікальні кадри з нагрудних камер бійців та детально розповіли про звільнення чорноморської платформи "Таврида" під час операції "вишки Бойка". Відповідне відео опублікувало ГУР.

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Розвідники зазначили, що звільнення чорноморської платформи "Таврида" вдалось не з першої спроби, але зрештою спецпризначенцям вдалося здобути там важливі трофеї та розвіддані.

Під час операції використовувались не тільки технічні засоби, але й особисті навички бійців, розповіли в ГУР.

"Було дві величезних проблеми – це наявність інженерних загороджень і авіація противника", – розповів спецпризначенець Боб, який розробляв план місії та брав участь у її реалізації.

За словами розвідника, у них було три відправні точки, з яких вони могли відправлятись на виконання цієї задачі. Розвідник розповів, що ці точки постійно змінювалися, щоб противник не міг точно виявити місце, звідки стартували українські спецпризначенці.