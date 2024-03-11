Шторм, ворожі міни й літаки: ГУР опублікувало кадри повернення вишки "Таврида" – відео
В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони показали унікальні кадри з нагрудних камер бійців та детально розповіли про звільнення чорноморської платформи "Таврида" під час операції "вишки Бойка". Відповідне відео опублікувало ГУР.
Розвідники зазначили, що звільнення чорноморської платформи "Таврида" вдалось не з першої спроби, але зрештою спецпризначенцям вдалося здобути там важливі трофеї та розвіддані.
Під час операції використовувались не тільки технічні засоби, але й особисті навички бійців, розповіли в ГУР.
"Було дві величезних проблеми – це наявність інженерних загороджень і авіація противника", – розповів спецпризначенець Боб, який розробляв план місії та брав участь у її реалізації.
За словами розвідника, у них було три відправні точки, з яких вони могли відправлятись на виконання цієї задачі. Розвідник розповів, що ці точки постійно змінювалися, щоб противник не міг точно виявити місце, звідки стартували українські спецпризначенці.
- 11 вересня Україна повернула під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі, у ГУР заявили про унікальну операцію і показали відео.
- Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net назвав повернення контролю над "вишками Бойка" у Чорному морі черговим кроком для звільнення тимчасово окупованого Криму.