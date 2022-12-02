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Силы обороны выследили и наказали оккупантов-мародеров, которые убили гуся – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 16:23
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Украинские военнослужащие обнаружили российских оккупантов, которые занимались мародерством, и нанесли по ним артиллерийский удар. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Как отмечается, в Донецкой области пограничники-операторы беспилотника обнаружили скопление вражеской пехоты.

В одном из захваченных сел оккупанты "охотились" на домашнюю птицу мирных жителей.

"Подстрелив гуся, мародеры понесли добычу в один из домов, в котором они обустроили командно-наблюдательный пункт", – рассказывают военные.

Пограничники передали координаты объекта артиллеристам одной из механизированных бригад ВСУ.

Украинские военные нанесли удар по командно-наблюдательному пункту оккупантов из батареи орудий "Рапира".

"Артиллерийским огнем вместе с оккупантами-преступниками уничтожен и командир их подразделения, который приехал на угощение", – рассказали военные.

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Наталія Медведєва
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война госпогранслужба мародерство
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