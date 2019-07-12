Радио Свобода: За митинг в поддержку NewsOne платили деньги

Участникам митинга в поддержку телеканала Тараса Козака, соратника председателя политсовета Оппозиционной платформы - За життя Виктора Медведчука, NewsOne платили по 150 грн. Об этом сообщает журналистка Радио Свобода Ольга Комарова, которая прошла на акцию как участница.

"Нас посчитали. Очевидно, чтобы потом знать, сколько людей в каждой группе. В каждой группе был человек, который координировал нас. На самом деле, люди до последнего не знали, куда они идут. Они просто шли. К нам несколько раз подходила женщина, которая всех нас собирала, и говорила: "Не забывайте, что мы за свободу слова", - сказала журналистка.

Также журналисты сняли на видео двух людей, которые сказали, что пришли на акцию "заработать денег", и подтвердили, что получили по 150 грн.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по поводу несостоявшегося телемоста по NewsOne открыто еще одно уголовное дело – о финансировании терроризма. 10 июля генпродюсера канала Василия Голованова вызвали на допрос.

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