Журналисты Slidstvo.info получили от источников и проанализировали так называемые "пленки Вовка", тайные записи разговоров из кабинета главы Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка. На пленках, по словам журналистов, зафиксировано, как в кабинете Вовка обсуждали влияние на Конституционный суд для возможной отмены закона о люстрации и увольнения тогдашнего главы КСУ Станислава Шевчука.

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LIGA.net в своем материале, посвященном Андрею Портнову, писала, что после возвращения в Украину он провел встречи с Вовком и Андреем Богданом. Собеседник в правоохранительных органах рассказывал, что Портнов и Вовк собирали голоса за увольнение тогдашнего главы КСУ. 14 мая 2019 года, в день смещения Шевчука с поста, по словам источника, Вовк, Портнов и Богдан были постоянно на связи, перезванивали друг другу.

Вадим Ребрина

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