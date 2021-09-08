Журналисты Slidstvo.info получили от источников и проанализировали так называемые "пленки Вовка", тайные записи разговоров из кабинета главы Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка. На пленках, по словам журналистов, зафиксировано, как в кабинете Вовка обсуждали влияние на Конституционный суд для возможной отмены закона о люстрации и увольнения тогдашнего главы КСУ Станислава Шевчука.
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LIGA.net в своем материале, посвященном Андрею Портнову, писала, что после возвращения в Украину он провел встречи с Вовком и Андреем Богданом. Собеседник в правоохранительных органах рассказывал, что Портнов и Вовк собирали голоса за увольнение тогдашнего главы КСУ. 14 мая 2019 года, в день смещения Шевчука с поста, по словам источника, Вовк, Портнов и Богдан были постоянно на связи, перезванивали друг другу.
- С июля 2020 года НАБУ подозревает главу ОАСК Вовка и судей ОАСК в создании преступной группы для захвата госвласти. Вовк себя подозреваемым не считает и отбрасывает все обвинения.
- 13 апреля 2021-го президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о ликвидации ОАСК.
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