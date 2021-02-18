Слідство.інфо утверждает, что находящийся в розыске экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный "тесно сотрудничал" с главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком и регулярно обменивался с ним "услугами". Журналисты говорят, что получили записи из кабинета Вовка.

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Слідство.інфо пишет, что в феврале 2019-го ОАСК рассматривал дело на "сотни миллионов гривень" между одним из банков и строительной корпорацией Альтком. А в феврале 2019-го Нескоромный якобы приехал в кабинет Вовка, представляя интересы банка, сообщают журналисты.

Как пишет Слідство.інфо, Вовк якобы объяснял своим знакомым из СБУ, что дело очень неоднозначное и должны подключится якобы "представители другой стороны" – на тот момент нардеп Игорь Кононеко и замглавы СБУ Павел Демчина.

"Да, там другая сторона подключается. И говорят, что должен позвонить или Кононенко, или Демчина", – якобы Вовк в одной из бесед Нескоромным, которую опубликовали журналисты.

Уже в марте 2019-го к Вовку якобы пришел судья ОАСК по делу банка и Альткома, чтобы согласовать решение, пишут журналисты. Как утверждает Слідство.інфо, уже на следующий день этот судья решил отказать Альткому в просьбе приостановить взыскание с них средств в пользу банка, выполнив просьбу Нескоромного.

Журналисты пишут, что Нескоромный якобы тоже помогал Вовку, в частности организовывал проверку с сотрудниками СБУ наличия в кабинете главы ОАСК записывающих устройств, однако их так и не смогли найти.

На расследование Слідство.інфо Нескоромный уже отреагировал в Telegram, назвав его "слабым монтажем".

Он написал, что в СБУ "нет людей настолько наивных, чтобы публично обсуждать подобные вещи". Он утверждает, что знал о прослушке в кабинете главы ОАСК – и ее устанавливала СБУ совместно с НАБУ в рамках совместной спецоперации.

По мнению Нескоромного, пленки "перемонтировали" и передали журналистам, чтобы "демонизировать" ОАСК накануне рассмотрения в Раде законопроекта о сокращении полномочий суда.

"Обвинения вброшены, чтобы их официально опровергнуть нужно много времени – экспертизы, суды. До голосования в парламенте это сделать невозможно. Расчет верный, но очень циничный. Павел прости!!!" – написал Нескоромный.

LIGA.net направила запросы в ОАСК, Альтком и СБУ.

В июле 2020-го НАБУ заявило, что сообщило Вовку о подозрении по делу о создании преступной группы для захвата госвласти. Судья себя подозреваемым не считает. В феврале 2020-го его не смогли доставить в Высший антикорсуд даже после решения о принудительном приводе.

27 января СБУ заявила, что сообщила о подозрении Нескоромному в организации покушения на генерала СБУ Андрея Расюка Он объявлен в розыск.

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Марк Сировой

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