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Слідство.інфо: Разыскиваемый СБУшник Нескоромный "тесно сотрудничал" с Вовком – записи видео

18.02.2021, 13:54
Дмитрий Нескоромный и Павел Вовк (фото - Дмитро Нескоромний, Telegram и Павло Вовк, Facebook, коллаж - LIGA.net)
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Слідство.інфо утверждает, что находящийся в розыске экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный "тесно сотрудничал" с главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком и регулярно обменивался с ним "услугами". Журналисты говорят, что получили записи из кабинета Вовка.

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Слідство.інфо пишет, что в феврале 2019-го ОАСК рассматривал дело на "сотни миллионов гривень" между одним из банков и строительной корпорацией Альтком. А в феврале 2019-го Нескоромный якобы приехал в кабинет Вовка, представляя интересы банка, сообщают журналисты.

Как пишет Слідство.інфо, Вовк якобы объяснял своим знакомым из СБУ, что дело очень неоднозначное и должны подключится якобы "представители другой стороны" – на тот момент нардеп Игорь Кононеко и замглавы СБУ Павел Демчина.

"Да, там другая сторона подключается. И говорят, что должен позвонить или Кононенко, или Демчина", – якобы Вовк в одной из бесед Нескоромным, которую опубликовали журналисты.

Уже в марте 2019-го к Вовку якобы пришел судья ОАСК по делу банка и Альткома, чтобы согласовать решение, пишут журналисты. Как утверждает Слідство.інфо, уже на следующий день этот судья решил отказать Альткому в просьбе приостановить взыскание с них средств в пользу банка, выполнив просьбу Нескоромного.

Журналисты пишут, что Нескоромный якобы тоже помогал Вовку, в частности организовывал проверку с сотрудниками СБУ наличия в кабинете главы ОАСК записывающих устройств, однако их так и не смогли найти.

На расследование Слідство.інфо Нескоромный уже отреагировал в Telegram, назвав его "слабым монтажем".

Он написал, что в СБУ "нет людей настолько наивных, чтобы публично обсуждать подобные вещи". Он утверждает, что знал о прослушке в кабинете главы ОАСК – и ее устанавливала СБУ совместно с НАБУ в рамках совместной спецоперации.

По мнению Нескоромного, пленки "перемонтировали" и передали журналистам, чтобы "демонизировать" ОАСК накануне рассмотрения в Раде законопроекта о сокращении полномочий суда.

"Обвинения вброшены, чтобы их официально опровергнуть нужно много времени – экспертизы, суды. До голосования в парламенте это сделать невозможно. Расчет верный, но очень циничный. Павел прости!!!" – написал Нескоромный.

LIGA.net направила запросы в ОАСК, Альтком и СБУ.

Читайте также: В поисках Вовка. В НАБУ рассказали, почему не выходит доставить в суд главу ОАСК – видео

Марк Сировой
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ОАСК сбу пленки записи Альтком павел вовк Дмитрий Нескоромный
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