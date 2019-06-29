СМИ пообщались еще с одним освобожденным заложником: видео

Один из освобожденных боевиками украинских заложников Эдуард Михеев заявил, что дома, в Слобожанском Харьковской области, планирует восстановить здоровье. Об этом он рассказал в комментарии телеканалу 112 Украина.

"Пока что не до больших планов. Я просто рад, наслаждаюсь свободой, наслаждаюсь жизнью в обществе. А насчет планов - во-первых, нужно восстановить физическое и психическое здоровье, которое немного растерял в местах не столько отдаленных. А дальше, чем заниматься, время покажет", - заявил Михеев.

При этом он заверил, что боевики не пытались его вербовать, пыткам он также не подвергался.

"Как относились - нормально… Я не подвергался ни пыткам, ни физическому воздействию, ни избиениям. Пресс психологический был при вопросах, дознаниях, а так в общем нормально", - рассказал Михеев.

28 июня четырех освобожденных из плена боевиков Донбасса украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск.

Один их освобожденных, Дмитрий Великий заявил, что ночью к нему в дом пришли сотрудники СБУ.

В СБУ уточнили, что Великий находится в розыске по подозрению в дезертирстве, и они передали его военной прокуратуре.