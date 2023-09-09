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"Смотри, что делается". Над Донецком летает огромный флаг Украины – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2023, 08:42
Видео: соцсети
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В небе над временно оккупированным Донецком на воздушных шарах летает большой флаг Украины – через несколько часов национальный символ побывал во многих районах города. Видео публикует Telegram-канал "Типичный Донецк".

Это второй случай за четыре дня. 5 сентября местные жители уже фиксировали украинский флаг – тогда он пролетал над донецким аэропортом.

Сегодня утром местные ресурсы, в том числе "Типичный Донецк", распространили видео, на котором нацсимвол на воздушных шарах вновь развевается над районами временно оккупированного города.

На одном из роликов можно услышать, вероятно, недовольный голос жительницы: "Ты посмотри, что творится".

В комментариях под видео, однако, есть люди, которые ждут возвращения Донецка в состав Украины.

В 2019 году украинские волонтеры уже запускали в небо огромное знамя Украины из Марьинки в сторону оккупированного Донецка. Таким образом, они поздравили дончан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем защитника Украины.

  • 18 августа 2023 года в российском Нижнем Новгороде напротив здания ФСБ заметили флаг Украины. Местные жители утверждали, что накануне заметили большой пакет, из которого на следующий день вывалился украинский национальный символ.

Читайте также: Российский делегат выхватил у украинского нардепа флаг Украины. Тот ударил его – видео

Милана Головань
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Донецкфлаг
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