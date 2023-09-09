У небі над тимчасово окупованим Донецьком на повітряних кулях літає великий прапор України – за декілька годин національний символ побував у багатьох районах міста. Відео публікує Telegram-канал "Типовий Донецьк".

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Це другий такий випадок за чотири дні. 5 вересня місцеві мешканці вже фіксували український прапор – тоді він пролітав над донецьким аеропортом.

Сьогодні зранку місцеві ресурси, зокрема "Типовий Донецьк", поширили відео, на якому нацсимвол на повітряних кулях знов вирує над районами тимчасово окупованого міста.

На одному з роликів можна почути, ймовірно, незадоволений голос мешканки: "Ти подивись, що коїться".

В коментарях під відео, однак, є люди, які чекають на повернення Донецька до складу України.

У 2019 році українські волонтери вже запускали в небо величезний прапор України з Мар'їнки в бік окупованого Донецька. Таким чином вони привітали донеччан зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем захисника України.

18 серпня 2023 року у російському Нижньому Новгороді навпроти будівлі ФСБ помітили прапор України. Місцеві мешканці стверджували, що напередодні помітили великий пакет, з якого наступного дня "вивалився" український національний символ.

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