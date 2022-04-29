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Снайперская работа по оккупантам с дронов, уничтожение батареи "Ураганов" РФ – три видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 18:48
Скриншот
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Бойцы 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показали двухминутный ролик из зоны боевых действий, в котором на российских захватчиков точно сбрасывают с мультикоптера самодельные взрывные устройства. Раненые оккупанты пытаются сбежать на авто, однако "снайперы" из ВСУ попадают точно в верхний люк.

Выше – видео 18+.

"Немножко нашей работы", – коротко подписан ролик. Где и когда произошел боевой эпизод, не сообщается.

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Аналогичный эпизод войны показал волонтерский фонд Повернись живим. В кадре с коптера Mavic 3 точно попадают СВУ в группу оккупантов, который прятались около чьего-то дома, устроив там себе позицию.

Наиболее ощутимый урон врагу по сегодняшним роликам нанесли бойцы 30 ОМБр им. князя Константина Острожского. Огневое поражение нанесли по сосредоточению техники противника: уничтожена батарея РСЗО "Ураган", пять транспортно-заряжающих машин, два военных авто и "немало боеприпасов".

"Куча металла и фейерверков", – подписали ролик военные.

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Евгений Пилипенко
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