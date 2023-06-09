В сети появилась запись эфира "Русского радио", во время которой диктор обратился к жителям Белгородской области с призывом к прекращению войны против Украины и попыткой открыть россиянам глаза на то, что происходит в России в результате ее агрессии. Видео опубликовала Госпогранслужба.

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Неизвестно, кто взломал эфир и обратился к россиянам, однако в ГПСУ утверждают, что это якобы российские "хакеры-патриоты".

Голос начал свой рассказ с попытки объяснить россиянам, что Кремль проводит не "специальную военную операцию", а "кровопролитную войну".

"Беда в том, что наша армия не смогла захватить Украину и не сможет. Почему? Потому что Путин, Шойгу и Герасимов создали бумажную армию, годную только для парадов и биатлонов. Миллиарды рублей на армию разворованы, люди в нищете, чиновники жируют", – сказал он.

Диктор заявил, что из-за этого российская армия не способна оградить жителей Белгородщины от снарядов и ракет, добавив, что "война теперь пришла и в Белгородскую область".

"Горит Белгородская область, пылает Курская, под угрозой Брянская", — подчеркнул он.

Мужчина призвал россиян спасаться и эвакуироваться "пока не поздно", или же помогать "патриотам и партизанам", поджигая военкоматы, административные здания, уничтожая железную дорогу и тому подобное.

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