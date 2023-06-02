Бойцы легиона "Свобода России" опубликовали видео работы артиллерии по российским оккупантам и их технике в Грайворонском районе Белгородской области.

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На ролике показано, как оккупанты разбегаются по посадкам и жилым домам, однако корректировщики легиона находят их и уничтожают.

"Уничтожено обеспечение и личный состав противника, выведены из строя несколько единиц техники. Кто думает, что "нас там нет" – не спешите с выводами", – пишут бойцы ЛСР.

СПРАВКА. Утром 22 мая Русский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника агентства в разведке, и РДК, и легион курирует ГУР.

В легионе "Свобода России" утверждают, что во время операции в Белгородской области РФ были "разгромлены" силы ФСБ, а также уничтожена мотострелковая рота ВС РФ.

28 мая 2023 года российский диктатор Владимир Путин поручил усилить охрану границ России.

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