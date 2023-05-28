Путин поручил пограничникам усилить охрану границ России

Российский диктатор Владимир Путин в воскресенье, 28 мая, приказал усилить охрану границ. Об этом Путин заявил в поздравлении с Днем пограничника, сообщает пресс-служба Кремля.

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Путин сказал, что задача российских пограничников состоит в том, чтобы "надежно прикрыть" рубежи вблизи зоны боевых действий, чтобы обеспечить "быстрое" передвижение российских военных и гражданских в оккупированные районы Украины.

Утром 22 мая РДК и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.

объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. Позже в ГУР сообщили, что в Белгородской области в срочном режиме началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения.

В легионе "Свобода России" утверждают, что во время операции в Белгородской области РФ были "разгромлены" силы ФСБ, а также уничтожена мотострелковая рота ВС РФ.

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