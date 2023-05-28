Путін доручив прикордонникам посилити охорону кордонів Росії

Російський диктатор Володимир Путін у неділю, 28 травня, наказав посилити охорону кордонів. Про це Путін заявив у привітанні із Днем прикордонника, повідомляє пресслужба Кремля.

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Путін сказав, що завдання російських прикордонників полягає в тому, щоб "надійно прикрити" рубежі поблизу зони бойових дій, аби забезпечити "швидке" пересування російських військових та цивільних до окупованих районів України.

Вранці 22 травня РДК та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно.

пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області у терміновому режимі розпочалася евакуація на об'єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.

У легіоні "Свобода Росії" стверджують, що під час операції в Бєлгородській області РФ було "розгромлено" сили ФСБ, а також знищено мотострілецьку роту ЗС РФ.

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