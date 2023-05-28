Путін доручив прикордонникам посилити охорону кордонів Росії
28.05.2023, 07:41
Володимир Путін (Фото: EPA)
Російський диктатор Володимир Путін у неділю, 28 травня, наказав посилити охорону кордонів. Про це Путін заявив у привітанні із Днем прикордонника, повідомляє пресслужба Кремля.
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Путін сказав, що завдання російських прикордонників полягає в тому, щоб "надійно прикрити" рубежі поблизу зони бойових дій, аби забезпечити "швидке" пересування російських військових та цивільних до окупованих районів України.
- Вранці 22 травня РДК та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно.
- Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області у терміновому режимі розпочалася евакуація на об'єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.
- У легіоні "Свобода Росії" стверджують, що під час операції в Бєлгородській області РФ було "розгромлено" сили ФСБ, а також знищено мотострілецьку роту ЗС РФ.
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