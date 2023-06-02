Бійці легіону "Свобода Росії" опублікували відео роботи артилерії по російських окупантах та їхній техніці у Грайворонському районі Бєлгородської області.

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На ролику показано, як окупанти розбігаються у посадки та житлові будинки, проте коригувальники легіону знаходять їх та нищать.

"Знищено забезпечення та особовий склад противника, виведено з ладу кілька одиниць техніки. Хто думає, що "нас там немає" – не поспішайте з висновками", – пишуть бійці ЛСР.

ДОВІДКА. Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі

. Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно . За даними джерела агентства у розвідці, і РДК, і легіон курує ГУР.

У легіоні "Свобода Росії" стверджують, що під час операції в Бєлгородській області РФ було "розгромлено" сили ФСБ, а також знищено мотострілецьку роту ЗС РФ.

28 травня 2023 року російський диктатор Володимир Путін доручив посилити охорону кордонів Росії.

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