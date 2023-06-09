У мережі з'явився запис ефіру "Русского радио", під час якого диктор звернувся до мешканців Бєлгородської області із закликом до припинення війни проти України та зі спробою відкрити росіянам очі на те, що відбувається в Росії внаслідок її агресії. Відео опублікувала Держприкордонслужба.

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Невідомо, хто зламав ефір та звернувся до росіян, проте у ДПСУ стверджують, що це нібито російські "хакери-патріоти".

Голос розпочав свою розповідь із намагання пояснити росіянам, що Кремль проводить не "специальную военную операцию", а "кровопролитну війну".

"Беда в том, что наша армия не смогла захватить Украину и не сможет. Почему? Потому что Путин, Шойгу и Герасимов создали бумажную армию, годную только для парадов и биатлонов. Миллиарды рублей на армию разворованы, люди в нищете, чиновники жируют", – сказав він.

Диктор заявив, що через це російська армія не здатна захистити мешканців Бєлгородщини від снарядів та ракет, додавши, що "война теперь пришла и в Белгородскую область".

"Горит Белгородская область, пылает Курская, под угрозой Брянская", – наголосив він.

Чоловік закликав росіян рятуватися та евакуюватися "пока не поздно", або ж допомагати "патріотам та партизанам", підпалюючи військкомати, адміністративні будівлі, знищуючи залізницю тощо.

Дивіться, як Легіон Свобода Росії б'є артилерією по окупантах та їхній техніці під Бєлгородом.

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