Служба безопасности показала, как спецназовец СБУ уничтожил ракетой Javelin российскую боевую машину пехоты. Соответствующее опубликовала пресс-служба СБУ.
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По информации СБУ, боец спецназа уничтожил выстрелом из Javelin вражескую БМП вместе с пехотой на броне.
"Во время очередного неудачного штурма наших передовых позиций оккупанты попытались отступить с поля боя на БМП-2. Визуально только на ее бортах находилось до 12 человек", – сообщает СБУ.
Как отмечается, бойцы ЦСО "А" СБУ уничтожили цель "Джавелином" на дистанции около 4 км.
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