Служба безопасности показала, как спецназовец СБУ уничтожил ракетой Javelin российскую боевую машину пехоты. Соответствующее опубликовала пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации СБУ, боец спецназа уничтожил выстрелом из Javelin вражескую БМП вместе с пехотой на броне.

"Во время очередного неудачного штурма наших передовых позиций оккупанты попытались отступить с поля боя на БМП-2. Визуально только на ее бортах находилось до 12 человек", – сообщает СБУ.

Как отмечается, бойцы ЦСО "А" СБУ уничтожили цель "Джавелином" на дистанции около 4 км.

Читайте также: Работа минометчиков ССО Украины: видео с передовой

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.