Командование Сил специальных операций показало короткий ролик работы минометного расчета своих бойцов на фронте. Видео выложено в YouTube-канале ССО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На кадрах группа на бронеавтомобиле выдвигается в условленный район, откуда "отрабатывает" по противнику и отходит.

Во время операции спецназовцы попали под ответный минометный обстрел – это также есть в кадре.

"Эти эксклюзивные кадры были сняты операторами одной из групп ССО. Это настоящий военный труд без прикрас: опасный, тяжелый и крайне необходимый для поддержки своих подразделений для нашей Победы", – подписан ролик.

В середине ноября 2022 года в спецназе ВСУ рассказали, как "зачищали" оккупантов под Херсоном: шли по дну реки.

ССО показали видео приветствия херсонцами украинских защитников.

Работа снайпера украинских ССО: пять выстрелов – пять попаданий, одним выстрелом поражены две цели.

Смотрите фото: Диверсанты готовили убийства командиров Сил спецопераций ВСУ – вмешалась СБУ

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.