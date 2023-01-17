СБУ опубликовала видео уничтожения оккупантов дронами-камикадзе под Бахмутом. Операцию провели спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.
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Во время аэроразведки сотрудники спецслужбы обнаружили траншеи врага, уже усеянные труппами оккупантов.
"А после серии попаданий дронами-камикадзе по их позициям количество "демобилизованных" россиян значительно увеличилось", – говорится в сообщении.
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