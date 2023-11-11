"Стальная граница" подняла украинский флаг над Тополями в серой зоне – видео, карта

Пограничники подняли сине-желтый флаг в населенном пункте Тополи Харьковской области. Видео опубликовала Госпогранслужба.
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Военные сообщили, что бойцы "Стальной границы" подняли украинский флаг в приграничном с РФ населенном пункте Тополи Купянского района Харьковской области, который находится в серой зоне.
- Купянское направление сейчас является одним из самых тяжелых на фронте – россияне активно наступают там уже в течение месяца и стали использовать больше техники. К этим штурмам РФ готовилась три месяца.
- Эстонская разведка прогнозировала "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска.
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