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"Стальная граница" подняла украинский флаг над Тополями в серой зоне – видео, карта видео

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2023, 19:39
Видео: ГНСУ
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Пограничники подняли сине-желтый флаг в населенном пункте Тополи Харьковской области. Видео опубликовала Госпогранслужба.

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Военные сообщили, что бойцы "Стальной границы" подняли украинский флаг в приграничном с РФ населенном пункте Тополи Купянского района Харьковской области, который находится в серой зоне.

"Стальная граница" подняла украинский флаг над Тополями в серой зоне – видео, карта

  • Купянское направление сейчас является одним из самых тяжелых на фронте – россияне активно наступают там уже в течение месяца и стали использовать больше техники. К этим штурмам РФ готовилась три месяца.
  • Эстонская разведка прогнозировала "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска.
Оксана Житнюк
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войнаХарьковхарьковская областьдеоккупациятополи

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