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"Сталевий кордон" здійняв український прапор над Тополями в сірій зоні – відео, карта видео

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11.11.2023, 19:39
Відео: ДПСУ
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виправлено

Прикордонники здійняли синьо-жовтий прапор у населеному пункті Тополі Харківської області. Відео опублікувала Держприкордонслужба.

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Військові повідомили, що бійці "Сталевого кордону" підняли український стяг у прикордонному з РФ населеному пункті Тополі Куп'янського району Харківської області, який розташовано у сірій зоні.

"Сталевий кордон" здійняв український прапор над Тополями в сірій зоні – відео, карта

  • Куп’янський напрямок зараз є одним із найважчих на фронті – росіяни активно наступають там уже протягом місяця й наразі почали використовувати більше техніки. До цих штурмів РФ готувалася три місяці.
  • Естонська розвідка прогнозувала "спекотні" тижні в районі Авдіївки та Куп'янська.
Оксана Житнюк
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війнаХарківХарківська областьдеокупаціятополі

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