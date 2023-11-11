"Сталевий кордон" здійняв український прапор над Тополями в сірій зоні – відео, карта

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Прикордонники здійняли синьо-жовтий прапор у населеному пункті Тополі Харківської області. Відео опублікувала Держприкордонслужба.

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Військові повідомили, що бійці "Сталевого кордону" підняли український стяг у прикордонному з РФ населеному пункті Тополі Куп'янського району Харківської області, який розташовано у сірій зоні.

Куп’янський напрямок зараз є одним із найважчих на фронті – росіяни активно наступають там уже протягом місяця й наразі почали використовувати більше техніки. До цих штурмів РФ готувалася три місяці.

Естонська розвідка прогнозувала "спекотні" тижні в районі Авдіївки та Куп'янська.

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