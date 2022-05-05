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Стратком: Символ оккупантов "бабушка с красным флагом" бросила его подальше, узнав о Буче видео

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 18:35
Скриншот из видеозаписи
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Украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности отыскал пенсионерку, которая стала "идолом" для российских пропагандистов, и из которой они пытаются сделать пророссийский символ в Украине.

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По версии российских пропагандистов, украинская пенсионерка вышла с советским флагом к военнослужащим ВСУ и отказалась обменять флаг СССР на продукты. Россияне сделали из женщины живой символ "поддержки" оккупации.

Стратком выяснил, что женщину зовут Анна Ивановна, она живет на окраине Харькова, а сейчас находится со своим мужем в харьковской больнице. Пенсионерка объяснила, что на самом деле она вышла с красным флагом к, как она думала, российским военным, чтобы они "не громили Украину". Страна-агрессор ее мотивы извратила, из-за чего женщина теперь чувствует себя "предательницей".

Украинские военнослужащие призывают харьковчан не проявлять неуважение к женщине.

"Теперь, когда от россиян Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев помощь, ее внук спасается в Польше, когда она узнала о Буче и всем остальном, она забросила тот красный флаг подальше", – сказал комвзвода с позывным "Кадет".

Тем не менее, в России не нарадуются выдуманной поддержке со стороны украинской пенсионерки, рисуют с ней баннеры в разных городах РФ, делают статуи, а в частично захваченном россиянами Мариуполе ей поставили памятник.

Стратком: Символ оккупантов "бабушка с красным флагом" бросила его подальше, узнав о Буче

Стратком: Символ оккупантов "бабушка с красным флагом" бросила его подальше, узнав о Буче

Стратком: Символ оккупантов "бабушка с красным флагом" бросила его подальше, узнав о Буче

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Оксана Житнюк
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ссср Харьков буча красный флаг
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