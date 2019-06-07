Украина развенчивает ложь России в Суде ООН: трансляция из Гааги

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На нынешних слушаниях украинская делегация доказывает, что Суд ООН имеет полную юрисдикцию рассматривать дело по существу. Россия этого не хочет.

Сегодня, 7 июня, в Международном суде ООН в Гааге - завершающий день слушаний по иску "Украина против России", который подал официальный Киев.

"В течение двух часов наши адвокаты доказывают беспочвенность и неуместность ключевых тезисов, высказанных на этой неделе адвокатами России", - пишет глава украинской делегации Елена Зеркаль.

Представители РФ на суде отрицают, что сбивание лайнера рейса МН17 и обстрел жилых кварталов Мариуполя из РСЗО подпадают под определение теракта в статье 2 Конвенции о запрете финансирования терроризма. Россия также отказывается соблюдать процедуры, определенные статьей 22 Конвенции о запрещении всех форм расовой дискриминации.

Кто и за что отвечает в составе делегации Украины, Зеркаль рассказала несколько дней назад. Ранее она объяснила, в чем опасность нынешнего заседания в Гааге.

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Теги: война в донбассе, пропаганда, дезинформация, гаага, елена зеркаль, суд оон
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