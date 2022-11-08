Президент Владимир Зеленский по случаю получения американской медали Свободы поблагодарил всех украинцев, которые воюют каждый на своем фронте, и союзников, поддерживающих страну всем необходимым. Деньги с премии пойдут на восстановление и обновление реабилитационного центра ветеранов в Бородянке Киевской области, пообещал он.

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"Эта награда действительно отражает, как и за что сражается украинский народ. Свобода – это главное слово для нас. И то, что реально объединяет всех украинцев", – подчеркнул глава государства.

Как в любом демократическом сообществе, у украинцев – самые разные взгляды на жизнь и политику, добавил Зеленский, и ранее "мы чувствовали разобщенность, спорили, сможем ли мы вообще когда-нибудь объединиться".

"Но когда Россия решила разрушить нашу свободу и стереть с лица земли Украину, мы мгновенно объединились и сохраняем единство. Отложены в сторону все споры, нет места политическим конфликтам. Потому что, когда возникает смертельная угроза свободе, все остальное – очевидно второстепенно", – пояснил он.

СПРАВКА. Награду медаль Свободы учредил частный фонд Рейгана в 1992-м. Ее вручают выдающимся мировым деятелям за "осуществление значительного и устойчивого вклада в развитие свободы в мире".

Президент сказал, что эта медаль – "она не только для всего украинского народа", который героически стоит за себя, свою землю и ценности, – она также и для союзников: "Мы видим, на что способны демократии, когда действуют в единстве".

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Зеленский поблагодарил за поддержку президента США Джо Байдена, обе партии Конгресса и каждого американца, которые "поддерживают не просто государство или лидера, а миллионы людей, которые так же, как и они, ценят свободу".

Євген Пилипенко

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