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Тактическая группа ССО "Медоїди" уничтожила аппаратную РЭБ оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 12:28
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Стратком ВСУ опубликовал снятое дроном наблюдения видео уничтожения станции РЭБ россиян в районе Светлодарска.

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В районе временно оккупированного Светлодарска тактическая группа ССО "Медоїди" 3-го отдельного полка сил спецназначения имени князя Святослава Храброго уничтожила аппаратную станцию РЭБ оккупантов типа Р-934, говорится в комментарии к видео.

  • 1 ноября появилось видео уничтожения на Авдеевском направлении тяжелой огнеметной системы российских захватчиков "Солнцепек". 

Смотрите также: Курские партизаны уничтожили дорогостоящий РЭБ "Житель" оккупантов – видео ДПСУ

Сергей Бережной
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войнавидеосветлодарскрэб
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