Стратком ВСУ опубликовал снятое дроном наблюдения видео уничтожения станции РЭБ россиян в районе Светлодарска.
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В районе временно оккупированного Светлодарска тактическая группа ССО "Медоїди" 3-го отдельного полка сил спецназначения имени князя Святослава Храброго уничтожила аппаратную станцию РЭБ оккупантов типа Р-934, говорится в комментарии к видео.
- 1 ноября появилось видео уничтожения на Авдеевском направлении тяжелой огнеметной системы российских захватчиков "Солнцепек".
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