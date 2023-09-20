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Танковая дуэль: украинский Т-64БВ против Т-72Б3 оккупантов – два видео одного боя видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 23:48
Фото - скриншот из видео
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Разведывательные дроны сняли с двух точек ближний бой двух танков -  украинского Т-64БВ и Т-72Б3 оккупантов. Видео были опубликованы в соцсетях.

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В пояснениях к видео утверждается, что бой произошел на Запорожском направлении.

На записи видно, что идущий по дороге российский танк поражен из засады прямым выстрелом в борт сквозь придорожную лесополосу.

После уничтожения противника танк ВСУ покидает позицию. 

  • Ранее сегодня СБУ опубликовала очередной видеоотчет об уничтожении техники и личного состава оккупантов подразделением Центра спецопераций "Белый волк".
  • Бойцы 47 отдельной механизированной бригады уничтожили FPV-дронами танк Т-90 и боевую машину десанта россиян в Запорожской области.
Сергей Бережной
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войнавидеотанкТ-72Б3Т-64БВзапорожское направление
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