Разведывательные дроны сняли с двух точек ближний бой двух танков - украинского Т-64БВ и Т-72Б3 оккупантов. Видео были опубликованы в соцсетях.

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В пояснениях к видео утверждается, что бой произошел на Запорожском направлении.

На записи видно, что идущий по дороге российский танк поражен из засады прямым выстрелом в борт сквозь придорожную лесополосу.

После уничтожения противника танк ВСУ покидает позицию.

Ранее сегодня СБУ опубликовала очередной видеоотчет об уничтожении техники и личного состава оккупантов подразделением Центра спецопераций "Белый волк".

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады уничтожили FPV-дронами танк Т-90 и боевую машину десанта россиян в Запорожской области.

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