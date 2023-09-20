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Центр спецопераций СБУ отчитался об ударах по оккупантам: минус 12 танков и 34 ББМ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 16:52
Фото - скриншот из видео
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Служба безопасности Украины опубликовала очередной видеоотчет об уничтожении техники и личного состава оккупантов подразделением Центра спецопераций "Белый волк".

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Как пишет СБУ, за месяц "Белый волк" нанес удары по 56 единицам российской военной техники.

Подразделение Центра СО "Альфа" увеличило список потерь России на 12 танков, 34 ББМ, три артиллерийские системы, семь грузовиков, 21 фортификационное сооружение с личным составом и ликвидировал более 50 оккупантов.

"Уничтожаем оккупантов до полной Победы!" – заявляет "Белый волк".

  • 30 августа украинские защитники уничтожили "Солнцепек" оккупантов, сообщили в Генштабе.
  • В конце июля дрон СБУ эффективно прилетел по "Солнцепеку" захватчиков, превратив довольно редкую боевую машину оккупантов в большой фейерверк.
  • Видео, как бойцы 67 ОМБр "Волки Да Винчи" отработали трофейной системой "Солнцепек" по позициям оккупантов.

Смотрите также: Бойцы "Альфы" уничтожили десятки танков, бронемашин и других целей FPV-дронами: видео

 

Сергей Бережной
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войнасбубелый волк
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