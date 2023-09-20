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Центр спецоперацій СБУ прозвітував про удари по окупантах: мінус 12 танків та 34 ББМ – відео видео

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 16:52
Фото - скриншот з відео
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Служба безпеки України опублікувала черговий відеозвіт про знищення техніки та особового складу окупантів підрозділом Центру спецоперацій "Білий вовк".

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Як пише СБУ, за місяць "Білий вовк" завдав ударів по 56 одиницях російської військової техніки.

Підрозділ Центру СО "Альфа" збільшив список втрат Росії на 12 танків, 34 ББМ, три артилерійські системи, сім вантажівок, 21 фортифікаційну споруду з особовим складом та ліквідував понад 50 окупантів.

"Знищуємо окупантів до повної Перемоги!" – заявляє "Білий вовк".

  • 30 серпня українські захисники знищили "Сонлцепек" окупантів, повідомили у Генштабі.
  • Наприкінці липня дрон СБУ ефективно прилетів по "Солнцепеку" загарбників, перетворивши досить рідкісну бойову машину окупантів на великий феєрверк.
  • Відео, як бійці 67 ОМБр "Вовки Да Вінчі" відпрацювали трофейною системою "Солнцепек" за позиціями окупантів.

Дивіться також: Бійці "Альфи" знищили десятки танків, бронемашин та інших цілей FPV-дронами: відео

Сергій Бережний
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війнасбубілий вовк
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