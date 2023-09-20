Розвідувальні дрони зняли з двох точок ближній бій двох танків – українського Т-64БВ та Т-72Б3 окупантів. Відео були опубліковані у соцмережах.

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У поясненнях до відео стверджується, що бій відбувся у Запорізькому напрямку. Джерела стверджують, що це робота танкістів 128-ї ОГШБр.

На записі видно, що російський танк, що йде дорогою, уражений із засідки прямим пострілом у борт крізь придорожню лісосмугу.

Після знищення противника танк ЗСУ залишає позицію.

Раніше сьогодні СБУ опублікувала черговий відеозвіт про знищення техніки та особового складу окупантів підрозділом Центру спецоперацій "Білий вовк".

Бійці 47 окремої механізованої бригади знищили FPV-дронами танк Т-90 та бойову машину десанту росіян у Запорізькій області.

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