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Танкова дуель: український Т-64БВ проти Т-72Б3 окупантів – два відео одного бою видео

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 23:48
Фото - скриншот з відео
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Розвідувальні дрони зняли з двох точок ближній бій двох танків – українського Т-64БВ та Т-72Б3 окупантів. Відео були опубліковані у соцмережах.

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У поясненнях до відео стверджується, що бій відбувся у Запорізькому напрямку. Джерела стверджують, що це робота танкістів 128-ї ОГШБр.

На записі видно, що російський танк, що йде дорогою, уражений із засідки прямим пострілом у борт крізь придорожню лісосмугу.

Після знищення противника танк ЗСУ залишає позицію.

  • Раніше сьогодні СБУ опублікувала черговий відеозвіт про знищення техніки та особового складу окупантів підрозділом Центру спецоперацій "Білий вовк".
  • Бійці 47 окремої механізованої бригади знищили FPV-дронами танк Т-90 та бойову машину десанту росіян у Запорізькій області.

Сергій Бережний
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війнавідеотанкТ-64БВзапорізький напрямокТ-72Б3
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