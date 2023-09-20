Розвідувальні дрони зняли з двох точок ближній бій двох танків – українського Т-64БВ та Т-72Б3 окупантів. Відео були опубліковані у соцмережах.
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У поясненнях до відео стверджується, що бій відбувся у Запорізькому напрямку. Джерела стверджують, що це робота танкістів 128-ї ОГШБр.
На записі видно, що російський танк, що йде дорогою, уражений із засідки прямим пострілом у борт крізь придорожню лісосмугу.
Після знищення противника танк ЗСУ залишає позицію.
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