Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский пообещал "хорошие новости" с фронта.
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"Таврическое направление. Будут хорошие новости. Наши воины стабильно продвигаются и уничтожают россиян", – написал он.
Генерал также опубликовал ролик подразделения аэроразведки "Кобра" 75 батальона 102 бригады ТрО. Там украинские военные с помощью FPV-дрона филигранно уничтожают военную технику российских оккупантов на Таврическом направлении.
- Тарнавский заявил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".
- Силы обороны имеют прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше, сообщил он 23 сентября.
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