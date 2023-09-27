UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тарнавский: Силы обороны стабильно продвигаются на юге, будут хорошие новости – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 09:58
Фото: Генштаб ВСУ
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Полиция опубликовала видео с бодикамер патрульных в Днепре: кадры спора и стрельбы
Полиция опубликовала видео с бодикамер патрульных в Днепре: кадры спора и стрельбы

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский пообещал "хорошие новости" с фронта.

"Таврическое направление. Будут хорошие новости. Наши воины стабильно продвигаются и уничтожают россиян", – написал он.

Генерал также опубликовал ролик подразделения аэроразведки "Кобра" 75 батальона 102 бригады ТрО. Там украинские военные с помощью FPV-дрона филигранно уничтожают военную технику российских оккупантов на Таврическом направлении.

  • Тарнавский заявил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".
  • Силы обороны имеют прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше, сообщил он 23 сентября.

Читайте также: Генерал США – критикам наступления ВСУ: Наши вообще не воевали бы без поддержки авиации

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнатаврияконтрнаступлениеАлександр Тарнавский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 