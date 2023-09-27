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Тарнавський: Сили оборони стабільно просуваються на півдні, будуть хороші новини – відео видео

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27.09.2023, 09:58
Фото: Генштаб ЗСУ
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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський пообіцяв "хороші новини" з фронту. 

"Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян", – написав він.

Генерал також опублікував ролик підрозділу аеророзвідки "Кобра" 75 батальйону 102 бригади ТрО. Там українські військові за допомогою FPV-дрона філігранно знищують військову техніку російських окупантів на Таврійському напрямку.

  • Тарнавський заявив, що зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
  • Сили оборони мають прорив на фланзі Вербового у Запорізькій області та продовжують рухатися далі, повідомив він 23 вересня.

Читайте також: Генерал США – критикам наступу ЗСУ: Наші взагалі не воювали б без підтримки авіації

Мілана Головань
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війнаконтрнаступТавріяОлександр Тарнавський
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