Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський пообіцяв "хороші новини" з фронту.

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"Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян", – написав він.

Генерал також опублікував ролик підрозділу аеророзвідки "Кобра" 75 батальйону 102 бригади ТрО. Там українські військові за допомогою FPV-дрона філігранно знищують військову техніку російських окупантів на Таврійському напрямку.

Тарнавський заявив, що зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".

Сили оборони мають прорив на фланзі Вербового у Запорізькій області та продовжують рухатися далі, повідомив він 23 вересня.

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