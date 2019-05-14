Тимошенко поставила ультиматум Раде, поддержав Зеленского - видео

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Экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко считает, что парламент "не имеет права на жизнь", если не будет поддерживать инициативы Владимира Зеленского

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Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заявила в Верховной Раде, что нардепы должны поддерживать инициативы избранного президента Владимира Зеленского или необходим роспуск нынешнего состава парламента. Об этом она сказала во время выступления с трибуны.

По ее словам, 73% избирателей ждут изменений в стране и чем быстрее Рада назначит дату инаугурации Зеленского, "тем лучше".

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"Но вопрос о другом. Будет ли парламент гирями на возможных изменениях, которых ожидают люди, будут ли ставить лоббистские законы, как это прописано на эту неделю, или станет рядом с президентом, которого избрали люди, для того, чтобы сменить правительство на базе новой коалиции и создать план изменений, которые нужно немедленно проводить в стране?", - спросила она.

Тимошенко подчеркнула, что, "если все останется по-старому, то не нужно обижаться, что эти самые 73% хотят досрочного роспуска парламента".

"Или этот парламент станет частью изменений, или он не имеет права на жизнь", - резюмировала она.

Также лидер Батькивщины призвала все фракции к консультациям по создаю "новой коалиции, нового правительства и национальной комиссии по расследованию коррупции на самом высоком уровне". При этом Тимошенко добавила, что еще верит "в этот парламент". 

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12 мая команда Зеленского записала первую видеопетицию о роспуске Рады и обещает, что Зеленский отреагирует, если видео наберет миллион просмотров. 

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Теги: Владимир Зеленский, президент, рада, юлия тимошенко, инаугурация, ультиматум, роспуск
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