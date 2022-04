Репортер немецкого издания BILD-Zeitung в Киеве показал своим читателям в Twitter несколько видеороликов с уничтоженной боевой техникой российских оккупантов. Судя по роликам, группу захватчиков из РФ ликвидировали в западном пригороде столицы, селе Стоянка.

По словам Пола Ронцгеймера, бой произошел два дня назад, то есть 31 марта.

"Вот то, что осталось от российских танков недалеко от Киева. Вы видите букву "V" – знак российского вторжения. Путин хотел, чтобы эти танки были в центре Киева, но здесь их остановили украинские военные. Вы видите тотальное уничтожение этих танков. Такое, на самом деле, произошло во многих местах около Киева. Это победа украинской армии и поражение русских", – комментирует журналист.

В другом ролике Ронцгеймер обращается к своим подписчикам: "Просто представьте: вы живете в прекрасном селе рядом с Киевом... И потом начинается война. Ваш дом полностью разрушен, а в саду – танк".

