Репортер немецкого издания BILD-Zeitung в Киеве показал своим читателям в Twitter несколько видеороликов с уничтоженной боевой техникой российских оккупантов. Судя по роликам, группу захватчиков из РФ ликвидировали в западном пригороде столицы, селе Стоянка.

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По словам Пола Ронцгеймера, бой произошел два дня назад, то есть 31 марта.

"Вот то, что осталось от российских танков недалеко от Киева. Вы видите букву "V" – знак российского вторжения. Путин хотел, чтобы эти танки были в центре Киева, но здесь их остановили украинские военные. Вы видите тотальное уничтожение этих танков. Такое, на самом деле, произошло во многих местах около Киева. Это победа украинской армии и поражение русских", – комментирует журналист.

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В другом ролике Ронцгеймер обращается к своим подписчикам: "Просто представьте: вы живете в прекрасном селе рядом с Киевом... И потом начинается война. Ваш дом полностью разрушен, а в саду – танк".

Warnhinweis vor der Realität: Diese Bilder könnten vom @BR_Presse als zu männlich empfunden werden. pic.twitter.com/LE8O7b2D2m — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) April 2, 2022

Imagine you wake up like this and it was not just a nightmare but reality. pic.twitter.com/fD23uZteTv — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) April 2, 2022

Еще одно видео от него в другом месте под Киевом:

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Евгений Пилипенко

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