В Государственном бюро расследований сообщили, что дело трех депутатов Киевсовета, которые летом 2023 года получили подозрение в уклонении от военной службы, передали в суд. Ранее собеседник LIGA.net в правоохранительных органах утверждал, что речь идет о депутатах Игоре Хацевиче, Олеге Левченко (оба – фракция Европейская солидарность) и Михаиле Терентьеве (фракция УДАР).

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"Следователи установили, что солдаты одной из воинских частей, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один – помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу, но получали денежное довольствие", – говорится в сообщении.

1 августа 2023 года спецпрокуроры совместно с ГБР сообщили о подозрении четырем военнослужащим одной из воинских частей ТрО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один – помощником депутата Киевсовета.

Их обвиняют в уклонении от несения обязанностей военной службы, потому что, по данным следствия, в течение года они не приходили на военную службу, получая денежное довольствие из воинской части.

Командир воинской части обвиняется в превышении служебных полномочий, добавили в ГБР.

В партии Евросолидарность заявили, что депутаты-военнослужащие получили приказ командира отбыть в распоряжение ВГА Киева.

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