Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в незаконном обогащении бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь идет об Андрее Наумове, который объявлен в международный розыск.

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ГБР утверждает, что вместе с НАПК и Офисом генпрокурора выявило у Наумова необоснованных активов на сумму 32 700 000 грн.

Находясь на должности в СБУ, подозреваемый якобы приобрел:

→ автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью почти 2 300 000 грн, зарегистрированный на отца жены;

→ автомобиль BMW X6 xDrive40d стоимостью 116 000 евро, зарегистрированный на жену;

→ около 593 000 евро и более $120 000.

Кроме того, в его собственности находились два изумруда стоимостью свыше 6500 евро каждый, добавили в ГБР.

СПРАВКА 29 сентября 2023 года Высший суд города Ниш 29 сентября 2023 года Высший суд города Ниш приговорил Наумова к году тюрьмы по обвинению в отмывании денег. Ему присудили год лишения свободы. В ноябре того же года стало известно, что Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину якобы из-за слов президента Владимира Зеленского об "измене" силовика. В начале января 2024 года BBC News Украина со ссылкой на Высокий суд города Ниш сообщило , что в Сербии выпустили Наумова на свободу.

30 марта 2022 года Схемы сообщили, что бывший топ-чиновник СБУ Наумов выехал из Украины накануне полномасштабного вторжения, против него возбуждено дело. 31 марта Наумова лишили генеральского звания.

11 июня 2023 года Наумова и его водителя, гражданина Германии, задержали на границе с Северной Македонией. В машине обнаружено 600 000 евро, $125 000 и два ценных изумруда. На суде бывший чиновник СБУ отрицал обвинения следствия и утверждал, что это были его личные деньги.

29 июля агентство Reuters сообщило, что Наумова подозревают в госизмене и передаче секретов о безопасности ЧАЭС.

ГБР сообщило Наумову о подозрении в мошенничестве.

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