Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в незаконному збагаченні колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про Андрія Наумова, якого оголошено у міжнародний розшук.

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ДБР стверджує, що разом із НАЗК та Офісом генпрокурора виявило у Наумова необґрунтованих активів на суму 32 700 000 грн.

Перебуваючи на посаді у СБУ, підозрюваний нібито придбав:

→ автомобіль Toyota Land Cruiser 200 вартістю майже 2 300 000 грн, зареєстрований на батька дружини;

→ автомобіль BMW X6 xDrive40d вартістю 116 000 євро, зареєстрований на дружину;

→ майже 593 000 євро та понад $120 000.

Крім того, у його власності перебували два смарагди вартістю понад 6500 євро кожен, додали у ДБР.

ДОВІДКА 29 вересня 2023 року Вищий суд міста Ніш 29 вересня 2023 року Вищий суд міста Ніш засудив Наумова до року в'язниці за звинуваченням у відмиванні грошей. Йому присудили рік позбавлення волі. У листопаді того ж року стало відомо, що Сербія відмовилася екстрадувати Наумова в Україну нібито через слова президента Володимира Зеленського про "зраду" силовика. На початку січня 2024 року BBC News Україна з посиланням на Високий суд міста Ніш повідомило , що у Сербії випустили Наумова на волю.

30 березня 2022 року Схеми повідомили, що колишній топчиновник СБУ Наумов виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення, проти нього порушено справу. 31 березня Наумова позбавили генеральського звання.

11 червня 2023 року Наумова та його водія, громадянина Німеччини, затримали на кордоні з Північною Македонією. У машині виявлено 600 000 євро, $125 000 і два цінні смарагди. На суді колишній чиновник СБУ заперечував звинувачення слідства та стверджував, що це були його особисті гроші.

29 липня агентство Reuters повідомило, що Наумова підозрюють у держзраді та переданні секретів про безпеку ЧАЕС.

ДБР повідомило Наумову про підозру у шахрайстві.

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