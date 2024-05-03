Ексгенералу СБУ Наумову вручили підозру у незаконному збагаченні
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в незаконному збагаченні колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про Андрія Наумова, якого оголошено у міжнародний розшук.
ДБР стверджує, що разом із НАЗК та Офісом генпрокурора виявило у Наумова необґрунтованих активів на суму 32 700 000 грн.
Перебуваючи на посаді у СБУ, підозрюваний нібито придбав:
→ автомобіль Toyota Land Cruiser 200 вартістю майже 2 300 000 грн, зареєстрований на батька дружини;
→ автомобіль BMW X6 xDrive40d вартістю 116 000 євро, зареєстрований на дружину;
→ майже 593 000 євро та понад $120 000.
Крім того, у його власності перебували два смарагди вартістю понад 6500 євро кожен, додали у ДБР.
- 30 березня 2022 року Схеми повідомили, що колишній топчиновник СБУ Наумов виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення, проти нього порушено справу. 31 березня Наумова позбавили генеральського звання.
- 11 червня 2023 року Наумова та його водія, громадянина Німеччини, затримали на кордоні з Північною Македонією. У машині виявлено 600 000 євро, $125 000 і два цінні смарагди. На суді колишній чиновник СБУ заперечував звинувачення слідства та стверджував, що це були його особисті гроші.
- 29 липня агентство Reuters повідомило, що Наумова підозрюють у держзраді та переданні секретів про безпеку ЧАЕС.
- ДБР повідомило Наумову про підозру у шахрайстві.
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