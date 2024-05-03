У Державному бюро розслідувань повідомили, що справу трьох депутатів Київради, які влітку 2023 року отримали підозру в ухиленні від військової служби, передали до суду. Раніше співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах стверджував, що йдеться про депутатів Ігоря Хацевича, Олега Левченка (обидва – фракція Європейська солідарність) та Михайла Терентьєва (фракція УДАР).

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"Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлися на військову службу, проте отримували грошове забезпечення", – йдеться у повідомленні.

1 серпня 2023 року спецпрокурори спільно з ДБР повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТрО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради.

Їх обвинувачують в ухиленні від несення обов'язків військової служби, тому що, за даними слідства, протягом року вони не приходили на військову службу, одержуючи грошове забезпечення з військової частини.

Командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень, додали у ДБР.

У партії Євросолідарність тоді заявили, що депутати-військовослужбовці отримали наказ командира відбути у розпорядження ВДА Києва.

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