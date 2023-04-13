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Центр Бахмута полностью разрушен оккупантами – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 10:06
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео
ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео

За восемь месяцев интенсивных боев центр города Бахмут превращен в руины. Об этом свидетельствует видео с дрона, которое распространили оккупанты.

На видео можно увидеть улицу Мира и разрушенную застройку центра города. Бахмут является одной из самых горячих точек фронта.

Бои вокруг города продолжаются с июля-августа 2022 года. Три недели назад глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал о 3000 мирных жителях, которые оставались в Бахмуте.

  • 12 апреля 2023 года Генштаб сообщил о попытках оккупантов взять Бахмут под полный контроль и продолжении боев в городе.
  • Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый опроверг информацию, что ВСУ контролируют только 20% Бахмута.

Читайте также: Бой в Бахмуте. Пограничники три часа отбивали атаки превосходящих сил оккупантов

Артем Джеріпа
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войнабахмут
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