Генштаб: Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку, атаки под Кременной – карта

За минувшие сутки самые ожесточенные бои на фронте велись за Бахмут и Марьинку, враг атаковал под Кременной. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке по итогам 12 апреля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на атаках на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток воины Сил обороны отразили более 45 атак противника.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль Бахмут, бои продолжаются. Противник безуспешно пытался наступать в районе севернее населенного пункта Хромово, а также возле Богдановки и Предтечино.

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты безуспешно штурмовали в районах Северного, Марьинки, Победы, Новомихайловки. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку.

Авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Воины сбили два вражеских БПЛА типа "Орлан-10".

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов противника, а также одну вражескую радиолокационную станцию.

Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

Читайте также: Потери примерно 1 к 2. Reuters изучил две версии документа об истощении сил Украины и РФ

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.