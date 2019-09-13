"Цензурных слов нет". Реакция Климкина на уголовное дело - видео

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин не исключает, что открытое Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовное производство против него - это попытка нанести репутационный ущерб. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

"Бывший депутат Вовк, против МИД подавал очень много исков ... Сейчас НАБУ отказало ему в открытии дела, он пошел в суд. Если мы посмотрим на минские договоренности, это вообще чистая политика. Я даже комментировать это не хочу", - отметил Климкин.

Он подчеркнул, что уважает принцип верховенства права. "Поэтому цензурных слов у меня нет. Я думаю, это по определению не подследственность НАБУ... Если это попытка нанести репутационный ущерб, то я буду действовать очень жестко - с контрисков и так далее", - сказал Климкин.

По данным СМИ, бывший депутат Верховной Рады в судебном иске утверждал, что Климкин и пятый президент Петр Порошенко злоупотребляли властью, когда давали распоряжение подписать минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе и имплементировать их.