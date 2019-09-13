"Цензурных слов нет". Реакция Климкина на уголовное дело - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Экс-министр иностранных дел обещает "действовать очень жестко"

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин не исключает, что открытое Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовное производство против него - это попытка нанести репутационный ущерб. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

"Бывший депутат Вовк, против МИД подавал очень много исков ... Сейчас НАБУ отказало ему в открытии дела, он пошел в суд. Если мы посмотрим на минские договоренности, это вообще чистая политика. Я даже комментировать это не хочу", - отметил Климкин.

Он подчеркнул, что уважает принцип верховенства права. "Поэтому цензурных слов у меня нет. Я думаю, это по определению не подследственность НАБУ... Если это попытка нанести репутационный ущерб, то я буду действовать очень жестко - с контрисков и так далее", - сказал Климкин.

По данным СМИ, бывший депутат Верховной Рады в судебном иске утверждал, что Климкин и пятый президент Петр Порошенко злоупотребляли властью, когда давали распоряжение подписать минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе и имплементировать их.

  • 21 августа сообщалось, что Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, якобы совершенных Порошенко и  Климкиным. 
Отправить:
Распечатать:
Теги: Климкин Павел, Петр Порошенко, набу, видео, минские соглашения, дело
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Цензурных слов нет". Реакция Климкина на уголовное дело - видео
"Цензурных слов нет". Реакция Климкина на уголовное дело - видео
Атака на ЛГБТ ивент в Харькове: пострадал экс-нардеп – видео
Атака на ЛГБТ ивент в Харькове: пострадал экс-нардеп – видео
Сенцов сжег робу заключенного, которую носил в РФ: видео
Сенцов сжег робу заключенного, которую носил в РФ: видео
ТЭК Нафтогаз объявил об очередном снижении цены газа для населения
Fitch повысил рейтинг Укрзалізниці
Транспорт Fitch повысил рейтинг Укрзалізниці
Украина - не Европа. Что показал рейтинг экономической свободы
Экономика Украина - не Европа. Что показал рейтинг экономической свободы
Популярное
фото/видео
"Цензурных слов нет". Реакция Климкина на уголовное дело - видео
"Цензурных слов нет". Реакция Климкина на уголовное дело - видео
Атака на ЛГБТ ивент в Харькове: пострадал экс-нардеп – видео
Атака на ЛГБТ ивент в Харькове: пострадал экс-нардеп – видео 07:05
Сенцов сжег робу заключенного, которую носил в РФ: видео
Сенцов сжег робу заключенного, которую носил в РФ: видео 12.09.19, 22:48
Кличко сказал, пойдет ли на досрочные выборы в Киеве: видео
Кличко сказал, пойдет ли на досрочные выборы в Киеве: видео 12.09.19, 22:06
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 